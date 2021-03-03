«نور مكة» ينهي معاناة مريضة من ترهلات تزن 20 كيلوجرامًا بجدار البطن

أنهى فريق طبي بمستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، بقيادة الدكتور حاتم عبادة استشاري جراحة التجميل والترميم، معاناة مريضة وذلك بعملية جراحية لاستئصال كتلة ترهلات بجدار البطن الأمامي بلغ وزنها ٢٠ كيلوجرامًا.

وبمعاينة المريضة تبين أنها تعاني ترهلات بمختلف أنحاء الجسم إضافة لترهلات من الدرجة الرابعة فى جدار البطن الأمامي، وشكلت عائقًا لحركتها أو أداء أبسط الأنشطة اليومية مع تكرار الالتهابات والتسلخات بمنطقة الثنيات الجلدية، فضلا عن الآثار النفسية، الناتجة عن خضوع المريضة لعملية تحويل مسار قبل عدة سنوات كوسيلة مساعدة لعلاج السمنة حيث كان وزنها حوالي ١٧٠ كيلوجرامًا فقدت على إثرها المريضة حوالي ٥٠ كيلوجرامًا.

وشكل الفريق الطبي المكون من أطباء جراحة التجميل والتخدير والفنيين والمساعدين بقسم العمليات.

وأوضح رئيس الفريق الطبي الدكتور حاتم عبادة استشاري جراحة التجميل بالمستشفى، أن المريضة حضرت إلى عيادة التجميل بحالة نفسية سيئة لا سيما بعد رفض أكثر من طبيب وفى أكثر من مركز للتدخل الجراحي ومساعدتها.

وتكللت العملية بالنجاح، وغادرت المريضة المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة، وتتابع حاليًّا في عيادة جراحة التجميل بالمستشفى.

ومن جانبها قالت المريضة، إن الوزن الزائد سبب لها حالة نفسية حيث إنها لا تستطيع الحركة وخدمة نفسها ومن حولها وبعد مراجعتها للعيادة تحسنت حالتها شيئًا فشيئًا حتى تم إجراء العملية، والآن بدأت اتحرك وأشعر بفرق كبير وأشكر جميع من في المستشفى، وعلى رأسهم الطاقم الطبي الذي أعطاني الأمل في هذه الحياة بعد الله.