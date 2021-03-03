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مقطع يوثق لحظة اعتراض «التحالف» طائرة حوثية مفخخة في أجواء المملكة

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الرياض - محمد عبدالله - الانقلابيون يحاولون استهداف المدنيين..

عرض تحالف دعم الشرعية في اليمن، لقطات من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران صباح اليوم الأربعاء، باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وكان التحالف أعلن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي «المدعومة من إيران»، باتجاه جنوب المملكة.

وقال التحالف: «نرصد نشاطًا عدائيًّا لميليشيات الحوثي باستخدام طائرات بدون طيار مفخخة».

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اعتراض وتدمير طائرة حوثية مفخخة أطلقتها الميليشيات باتجاه جنوب المملكة

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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