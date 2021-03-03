اللقاح في منازل الأحساء

وتوسع التجمع الصحي في الأحساء، في تفعيل خدمة التطعيم ضد الفيروس داخل السيارة، وذلك في مركز لقاحات مستشفى الأمير سعود بن جلوي. وأوضح التجمع أن الخدمة مخصصة لاستقبال كبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لتقديم اللقاح لهم دون الحاجة إلى مغادرة السيارة. ودعا التجمع جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة، وحجز موعد لأخذ لقاح كورونا عبر تطبيق صحتي، لحمايتهم من الإصابة بالفيروس.
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