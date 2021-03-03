دشن التجمع الصحي في الأحساء أمس، خدمة تقديم لقاح كورونا للمستفيدين من برنامج الرعاية الصحية المنزلية في منازلهم، وذلك في إطار التوسع في تنفيذ حملة التطعيم ضد الفيروس، والتخفيف على المستفيدين من عناء الانتقال لمراكز اللقاحات، وتستهدف الخدمة جميع الفئات المستفيدة من الرعاية المنزلية في الأحساء. وحدد التجمع، آلية زيارة المستفيدين في المنازل، بعد موافقة المستفيد وذويه، وقبل ذلك إيضاح أهمية اللقاح في الوقاية من الإصابة بالفيروس، وتحديد موعد الزيارة، وقبل البدء في التطعيم إجراء الفحوصات الطبية من قبل الفريق الطبي للتأكد من ملاءمة المستفيد لجرعة التطعيم، وبعد إعطائه الجرعة، انتظار الفريق الطبي بعض الوقت - قبل مغادرته - بجوار المستفيد للاطمئنان على وضعه صحياً بعد التطعيم. وتوسع التجمع الصحي في الأحساء، في تفعيل خدمة التطعيم ضد الفيروس داخل السيارة، وذلك في مركز لقاحات مستشفى الأمير سعود بن جلوي. وأوضح التجمع أن الخدمة مخصصة لاستقبال كبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لتقديم اللقاح لهم دون الحاجة إلى مغادرة السيارة. ودعا التجمع جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة، وحجز موعد لأخذ لقاح كورونا عبر تطبيق صحتي، لحمايتهم من الإصابة بالفيروس.



كانت هذه تفاصيل خبر اللقاح في منازل الأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.