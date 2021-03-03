مركز عتيّق بلا إنترنت

يعاني سكان مركز عتيّق التابع لمحافظة النعيرية، من ضعف في الاتصال بشبكات الإنترنت، فيما أكد عيد العازمي ومحمد عجلان، ومحمد علي، وحمود بن رديني، وفهد الفراع «من الأهالي» أن هناك معاناة للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، وصعوبة في التعليم والدخول في منصة مدرستي ، وأحيانا شبه انعدام لخدمة الإنترنت، أو يكون ضعيفاً جدا، ويؤدي إلى انقطاع متكرر وعدم الدخول إلى المنصة. وقالوا إنهم تقدموا بالشكوى إلى هيئة الاتصالات ضد الشركات، التي تقدم الخدمة، وإحدى شركات الاتصالات أرسلت فريقا فنيا، وتم القياس، وأثبت أنه لا يوجد إنترنت ولكن دون حل للمشكلة. وطالبوا شركات الاتصالات بالقيام بواجبها، ودعوا هيئة الاتصالات التدخل لإيجاد الحل السريع.



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