تدشين ازدواج طريق الباحة - الحزم - المطار

أعلن أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود، بحضور وزير النقل، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، عبر الاتصال المرئي، تدشين استكمال مشروع ازدواج طريق «الباحة - الحزم - المطار». واستمع أمير المنطقة ووزير النقل إلى شرح مفصل من قبل مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة، المهندس مسفر المالكي، حول مراحل سير عمل المشروع، الذي يبلغ طوله 8 كم، متضمنا أحدث المواصفات المعمول بها عالميا.



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