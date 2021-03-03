شركات لتعزيز مكافحة نواقل المرض

تعتزم وزارة الصحة التعاقد مع شركات مختصة لتقديم خدمات طبية تستهدف تعزيز الإجراءات الوقائية لمكافحة نواقل المرض، في وقت صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل «المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها» إلى هيئة عامة بمسمى «هيئة الصحة العامة».

عناية بالصحة

بين وزير الصحة رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة العامة «وقاية» الدكتور توفيق الربيعة، أن هيئة الصحة العامة ستعمل على تعزيز نجاح المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي تتوافق مع مجموعة كبيرة من أهدافها، حيث تعمل الهيئة مع القطاعات الصحية الأخرى وبرامج الرؤية المختلفة، من أجل رفاهية المجتمع بالمملكة وضمان عناية الدولة بالصحة العامة، وتعزيز مبدأ الوقاية، من خلال التشريعات والسياسات العامة والبرامج، التي تمس جميع جوانب مفهوم الصحة العامة الذي يتجاوز دور القطاع الصحي.

توزيع الأدوار

أضاف الدكتور الربيعة أن من أهم أعمال الهيئة، العمل على رفع الجاهزية العامة للاستجابة لطوارئ الصحة العامة مثل (الجوائح والأوبئة)، من خلال تنظيم الجهود بين الجهات ذات العلاقة، ووضع خطط الاستجابة وصولاً إلى التعافي، مع توزيع الأدوار والمسؤوليات بوضوح، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدًا أن هذا الجهد يعد مهمًا وأساسيًا لتعزيز الأمن الصحي للدولة والمجتمع المحلي والإقليمي والدولي، مع الأخذ في الاعتبار أهمية وثقل المملكة الديني والسياسي والاقتصادي في هذا الشأن.

مكافحة الحشرات

ردم البرك والمستنقعات

ارتداء ملابس ذات أكمام طويلة وتغطية الساقين

ما هي النواقل؟

كائنات حية تنقل العوامل الممرضة والطفيليات من شخص (أو حيوان) مصاب إلى آخر.

الأمراض المنقولة

أمراض تسببها نواقل الأمراض، وهي غالبًا ما توجد في المناطق الاستوائية

خطورة الأمراض المنقولة

لا يمكن التنبؤ بها كما أن الحماية منها والتحكم بها صعب للغاية، لأن العدوى قد تعود حتى بعد العلاج، ولأن الكائنات متأصلة في البيئة التي تنتشر فيها.

الأماكن المحتملة لنواقل الأمراض

أواني وأحواض الزرع التي بها مياه راكدة والمسابح

أماكن تجمع مياه الأمطار كالألعاب الموجودة بالحدائق

الأماكن والمعدات المهجورة

خزانات المياه المكشوفة

أواني الزهور التي بها مياه راكدة

جحور القوارض والأماكن المظلمة

المياه الراكدة بسبب المكيف وفتحات التهوية

المياه الراكدة فوق أسطح البنايات

المسابح والبرك والمستنقعات

حظائر تربية الحيوانات

الأسرّة وأماكن النوم غير النظيفة