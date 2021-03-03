إزالة دوار مخطط شوران

شرعت أمانة المدينة المنورة في إزالة دوار مدخل مخطط شوران على امتداد طريق قباء بعد توصية من المجلس البلدي بإعادة دراسته وتطويره ضمن مجموعة من التوصيات حول الدوارات في المدينة المنورة.

وبدأت معدات الأمانة بالتحرك لإزالة الدوار ومساواة الطريق لضمان انسيابية بالحركة المرورية على الطريق.

كانت «دوت الخليج» نشرت في 8 فبراير توصيات المجلس البلدي في المدينة المنورة حول طلب إعادة الدراسة لبعض الدوارات في المدينة المنورة، بعد وقوف اللجنة الهندسية في المجلس عليها، وكان من ضمنها الدوار على امتداد طريق قباء، ويعتبر مدخلا رئيسيا لمخطط شوران، وشهد تعديلات أخيرة أفقدته الحركة المرورية الانسيابية، وأوصى المجلس بإعادة دراسته وتطويره، حيث صدر التوجيه الأخير من أمانة المدينة بإزالة الدوار وتعديل مسار الطريق.