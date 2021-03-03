البلدية تستجيب وتغلق حراج خميس مشيط

وقالت البلدية: إشارة إلى ما تم نشره فى صحيفة «دوت الخليج» تحت عنوان «فوضى حراج خميس مشيط»، أوضح رئيس البلدية، المهندس محمد بن ناجم الحويطي، أن البلدية تشكر «دوت الخليج» على تعاونها الدائم، وإبداء ملاحظتها فيما يخدم الصالح العام، مؤكدا أنه تم إشعار مستثمر الموقع أكثر من مرة، ولم يستجب، فتم إغلاق الموقع إلى حين تصحيح وضعه. كما تم تطبيق النظام فى حقه، وإحالة الأمر إلى التحقيق، ومناشدا المواطنين والمقيمين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس «كورونا».
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