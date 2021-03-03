8 مواطنين تورطوا في مخالفات بيئية

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 10 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم 8 أطنان من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن 10 مركبات جنوب مدينة الرياض، بينهم 8 مواطنين ومقيمان من الجنسية المصرية والسودانية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.