"سنتحرك لو لزم الأمر".. تحذير أمريكي لإيران وأذرعها بالعراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال البيت الأبيض، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستتحرك إذا لزم الأمر للرد على الهجوم الصاروخي الأخير على قاعدة عين الأسد غربي العراق.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن إدارة الرئيس جو بايدن ما زالت تقيم تأثير الهجوم الذي وقع اليوم الأربعاء.



وفي وقت سابق، قال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إن التقديرات الأولية تشير لقصف قاعدة عين الأسد بالعراق بـ10 صواريخ، من نقاط تقع إلى جهة الشرق.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية في مؤتمر صحفي، إلى قصف قاعدة عين الأسد أسفر عن وفاة متعاقد مدني أمريكي نتيجة إصابته بأزمة قلبية.

وقاعدة عين الأسد (القادسية سابقاً) تعد ثاني كبرى القواعد الجوية العسكرية بالبلاد بعد "بلد الجوية"؛ إذ تعد مقر قيادة الفرقة السابعة في الجيش العراقي.



وتتسع القاعدة لـ5 آلاف عسكري مع المباني اللازمة لإيوائهم مثل الملاجئ والمخازن المحصنة والثكنات وملاجئ محصنة للطائرات ومرافق خدمية أخرى.