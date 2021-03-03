وبدأ العد التنازلي.. احتفالية “نور الرياض” أضخم عروض الضوء في العالم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

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نشر حساب فعالية “نور الرياض” مقطع فيديو “تويتر”، معلنًا بداية العد التنازلي لاحتفال نور الرياض أحد أضخم عروض الضوء في العالم ابتداءً من 18 مارس 2021.

وتنطلق احتفالية “نور الرياض” خلال الفترة من 18 مارس الجاري حتى 3 إبريل المقبل احتفالية، وتستمر على مدى 17 يومًا، تتضمن عرضًا لأعمالٍ فنية تفاعلية تعتمد على الإضاءة في مواقع متعددة بمدينة الرياض، بمشاركة كبار الفنانين في مجال فنون الإضاءة، ينتمون لأكثر من 20 دولة حول العالم، 40 في المائة منهم من الفنانين السعوديين.

أولى فعاليات الرياض آرت:

وتعد هذه الاحتفالية أولى فعاليات برنامج “الرياض آرت” أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- في 19 مارس 2019م، بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض- حفظه الله-؛ بهدف تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة.

60 عملًا فنيًّا:

وتشتمل احتفالية “نور الرياض” على 60 عملًا فنيًّا تضم جميع أشكال فنون الضوء، من بينها أعمال تاريخية وهندسية وضوئية، ومنحوتات، وعروض للإضاءة، وعروض تفاعلية، وقطع حركية، وتركيبات وأعمال خارجية، وعدد من أشكال الفن الخفيف، يُتاح لسكان وزوار مدينة الرياض الاستمتاع بها عن قرب في مختلف أرجاء المدينة، مع تخصيص مركزين رئيسيين للاحتفالية في كلٍّ من مركز الملك عبدالله المالي، ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالمربع.

وبتوجيه من سمو ولي العهد- حفظه الله- سيُقام ضمن احتفالية “نور الرياض” معرض “نور على نور” الذي يُعدّ أكبر معرض فني جماعي يرصد الحركة الفنية في فنون الإضاءة منذ ستينيات القرن الماضي حتى اليوم.

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