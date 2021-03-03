تجديد الإقامة عبر مكتب العمل1442

تجديد الإقامة للوافدين المقيمين في المملكة العربية السعودية من مختلف الجاليات العربية والأجنبية يعد أحد أهم الأمور التي يقدمها مكتب العمل، حيث تعبير وثيقة الإقامة للوافد هي الورقة الرسمية التي تعترف بها وزارة الداخلية السعودية التي تشير إلي تواجده بداخل المملكة بصورة قانونية، وفي حالة عدم امتلاك الوافد لوثيقة الإقامة الخاصة بها أو عدم القيام بتجديدها في الموعد المحدد لذلك فإن هذا سوف يعرضه للمسائلة القانونية والكثير من العقوبات التي تصل إلي الترحيل النهائي خارج أراضي المملكة، وفيما يلي سوف نقوم بالعرض على حضراتكم خطوات تجديد الإقامة للوافدين من مكتب العمل.

تجديد الإقامة عبر مكتب العمل

تعمل كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية إلي تعزيز سبل التحول الرقمي الكامل، التي ترغب السلطات السعودية بالوصول إليه بحلول عام 2030 تطبيقاً لأهداف المشروع القومي رؤية لنهضة المملكة العربية السعودية، والذي يسعى للتحسين من وضع الخدمات المقدمة لكل من المواطنين السعوديين وكذلك المقيمين، عن طريق تحويل كافة الخدمات الورقية إلي خدمات اليكترونية بحيث يتمكن أي شخص من اجراءها بخطوات بسيطة من منزله دون الحاجة إلى النزول وإهدار الوقت والمجهود، خصوصاً وأن الطريقة القديمة أصبحت لا تناسب مجريات هذا العصر في ظل التقدم التكنولوجي الحادث، ولهذا فقد اتاحت كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وكذلك وزارة الداخلية إمكانية التقدم بطلب تجديد الإقامة اليكترونياً من خلال المنصات الإليكترونية التابعة لهم.

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تجديد الإقامة من مكتب العمل

لا يمكن للوافد ممارسة عمله بصورة طبيعية داخل أراضي المملكة العربية السعودية دون تجديد الإقامة الخاصة به، ويمكن التقدم بطلب التجدبد عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول إلى رابط الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ثم قم بالضغط على على أيقونة ” خدمات الوزارة “، في الصفحة الرئيسية للموقع.

ثم قم بالضغط فوق أيقونة ” دليل الخدمات “.

قم بتحديد خيار” إصدار تجديد رخص العمل “.

ثم قم بالنقر على أيقونة ” بدء الخدمة “.

بعد ذلك قم بالدخول إلى موقع الخدمات الإلكترونية.

قم باختيار خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل.

ثم قم بالنقر فوق أيقونة العامل المراد تجديد الرخصة الخاصة به.

ثم قم بالضغط على أيقونة ” إرسال “.

قم بالاحتفاظ برقم السداد الذي سوف يظهر امامك.

في النهاية قم بإختيار وسيلة سداد الرسوم المقررة لإنهاء العملية بنجاح.

تجديد الإقامة عن طريق منصة أبشر

بالإضافة إلى إمكانية القيام بتجديد الإقامة عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فيمكن للوافد المقيم في المملكة العربية السعودية، القيام بتقديم طلب التجديد عن طريق منصة أبشر الاليكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول إلى رابط الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بمنصة أبشر.

ثم قم بتسجيل الدخول إلى المنصة عن طريق إدخال إسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بحسابك في الحانات المخصصة لذلك.

ثم قم بإضافة رمز التحقق المرئي الظاهر أمامك في المكان المخصص له من أجل التأكد البشري.

ثم قم بالدخول إلى الصفحة الرئيسية لخدمات أبشر.

قم بالنقر فوق أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم قم بالضغط على خدمة ” تجديد الإقامة ” من القائمة الظاهرة أمامك.

قم بالاطلاع علي التعليمات الخاصة بخدمة تجديد الإقامة.

ثم قم بالضغط فوق أيقونة ” التالي “.

ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

قم بإدخال إسم الوافد الذي ترغب في تجديد إقامته

قم بتعيين مدة الإقامة.

قم بالتأكد من صحة البيانات التي تم إدراجها.

ثم قم بالضغط على أيقونة ” تجديد الإقامة “

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