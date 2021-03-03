تراجع كبير فى أسعار الذهب بالسعودية والجرام 21 يسجل 180 ريال

تراجعت أسعار الذهب بالمملكة العربية السعودية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442 هجرية وذلك بالتزامن من الانخفاض الكبير الذى يشهده المعدن النفيس عالمياً، وذلك بسبب تعافي الدولار الأمريكي وزيادة مخاطرة المستثمرين، وقد تراجعت أسعار الذهب بالسعودية لتسجل نحو 180 ريال سعودي للجرام عيار 21 وهو العيار الكثر تداولاً بالمملكة.

أسعار الذهب بالسعودية

سجل الجرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 206.53 ريال سعودى بما يعادل 55.07 دولار أمريكي، وذلك ماقبل 209.43 ريال سعودي بما يعادل 55.84 دولار خلال تعاملات أمس.

أما عن سعر جرام الذهب عيار 21 فقد سجل فى المملكة العربية السعودية اليوم 180.71 ريال سعودي بما يعادل 48.19 دولار أمريكي وذلك مقابل 183.26 ريال سعودي بما يعادل 48.86 دولار.

أما سعر جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 154.90 ريال سعودي بما يعادل 41.31 دولار امريكي، مقابل 157.801 ريال سعودي فى تعاملات أمس.

أما عن سعر جرام الذهب عيار 14 فقد سجل نحو 120.48 ريال سعودي بما يعادل 32.13 دولار .

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أما عن سعر أوقية أو أونصة الذهب فى سوق الذهب بالمملكة العربية السعودية فقد تراجعت إلى 6427.50 ريال سعودي بما يعادل 1714 دولار أمريكي، وبخصوص سعر الجنيه الذهب بالسعودية والذى يعادل 8 جرامات من الذهب عيار 21 فقد سجل 1445.70 ريال سعودي بما يعادل 385.52 دولار أمريكي.

وكانت أسعار الذهب العالمية قد تراجعت فى ختام تعاملات الأمس وذلك بسبب تعافى الدولار الأمركي، ومكاسب الأسهم، وقد تخلت أسعار الذهب عن مكاسب بلغت أكثر من 1%، وقد سجل سعر الأوقية العالمية فى السوق الفورية للذهب نحو 1724.50 دولار للأونصة أو الأوقية وسجل انخفاض بلغ 0.52% فى نهاية التداول وتراجعت العقود الآجلة المريكية للذهب بنسبة 0.3% ليبلغ سعر أوقية الذهب فى العقود الآجلة عند التسوية 1723 دولار أمريكي.