للسعوديين.. الزكاة والدخل تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة للمواطنين السعوديين وفقا لبعض الشروط، وتعتبر الهيئة أحد الجهات الحكومية الهامة في المملكة وهي تابعة لوزارة المالية السعودية، ويديريها محافظ بالمرتبة الممتازة وهي المنوط بإدارتها بالكامل في مختلف المدن السعودية، وتعتبر المؤسسة من أقدم المؤسسات السعودية حيث تأسست في عام 1936م – 1355 هجريا، وتعلن مؤسسة الزكاة والدخل عن وظائف بشكل مستمر بشكل إلكتروني حيث يمكن التقديم علي هذه الوظائف إلكترونيا عن طريق الدخول علي موقع المؤسسة والتقديم علي الوظائف حسب الشروط المعلنة.

ونتناول في السطور التالية، عن الوظائف الشاغرة بالهيئة العامة للزكاة والدخل والمؤهلات المطلوبة للتقديم والمسميات الوظيفية، ورابط التقديم علي الوظائف بالإضافة إلي والرقم الموحد للهيئة وطرق التواصل مع الهيئة وتحميل تطبيق الهيئة بشكل إلكتروني وغيرها من المعلومات المتعلقة.

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والدخل

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كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لحملة شهادة البكالوريوس وذلك للعمل في مجال تحليل الأعمال بمدينة الرياض وذلك للمواطنين السعوديين فقط وجاءت تفاصيل الوظائف علي النحو التالي:

المسمى الوظيفي للوظائف الشاغرة: محلل إجراءات العمل ” العمليات”

المؤهلات والخبرات المطلوبة: تتشترط هيئة الزكاة والدخل ضرورة الحصول علي درجة البكالوريوس في التخصصات التالية: “إدارة الجودة، إدارة الأعمال، الهندسة الصناعية” أو ما يعادلها، علي أن يكون لدي المتقدم خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال تطوير العملات التجارية أو في مجال إدارة العمليات وتحليل الأعمال أو في مجال توثيق العمليات.

يشترط أن يمتلك المتقدم مستوي متقدم في برامج الحاسب الآلي وميكروسوفت اوفس.

لابد أن يكون لدي المتقدم مهارات تواصل شفوية وخطية بدرجة ممتازة.

يشترط في المتقدم أن يمتلك مهارات تحليلية ممتازة.

رابط التقديم على الوظائف

وفرت هيئة الزكاة والدخل، رابط إلكتروني، يمكن التقديم علي الوظائف المعلنة بشكل إلكتروني، ويمكن من خلاله معرفة كافة المعلومات المتعلقة والشروط وأماكن العمل وكيفية التقديم وجميع البيانات المتعلقة.

رقم هيئة الزكاة والدخل

أتاحت هيئة الزكاة والدخل السعودية، رقم موحد يمكن لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة التواصل من خلاله وتلقي الشكاوي والمقترحات وطرح الاستفسارات من أي مكان في المملكة وفي أي وقت علي مدار اليوم، حيث وفرت عدد من أرقام التواصل للتسهيل علي جميع المواطنين والمقيمين حيث يمكن التواصل علي الأرقام التالية:

الرقم الموحد: يمكن للمواطنين والمقيمين التواصل مع الهيئة علي الرقم الموحد وهو 19993.

الرقم الدولي: يمكن التواصل مع هيئة الزكاة والدخل من خارج المملكة علي الرقم الدولي علي الرقم 966112048998+.

الرقم المحلي: يمكن التواصل من داخل المملكة مع هيئة الزكاة والدخل علي الرقم 0114349999 من يوم الأحد إلي الخميس من الساعة الثامنة صباحا وحتي الساعة الرابعة عصرا.

طرق التواصل مع هيئه الزكاة والدخل

وفرت هيئة الزكاة والدخل، الكثير من قنوات التواصل مع المقيمين والمواطنين للتواصل لي مدار الساعة، وذلك لحل المشاكل التي قد تواجه المقيمين والمواطنين، حيث يمكن الاتصال مع هيئة الزكاة والدخل بشكل إلكتروني عن طريق البريد أو الموقع الرسمي ويمكن التواصل عن طريق الطرق التالية:

حساب الهيئة علي تويتر: يمكن التواصل مع هيئة الزكاة والدخل علي موقعها الرسمي علي تويتر.

البريد الإلكتروني: يمكن التواصل مع الهيئة عن طريق البريد الإلكتروني للهيئة وهو [email protected] .

اتصل بنا: يمكن التواصل مع هيئة الزكاة والدخل من خلال صفحة “اتصل بنا” الرسمية.

تحميل تطبيق الهيئه العامة للزكاة والدخل للأندرويد والآيفون

أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل، تطبيق إلكتروني يمكن لجميع المواطنين والمقيمين تحميله من خلال روابط التحميل المختلفة والحصول علي الخدمات التي توفرها الهيئة بشكل إلكتروني، دون الحاجة إلي الذهاب إلي مكاتبها.

ويمكن تحميل تطبيق هيئة الزكاة والدخل لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد من خلال متجر جوجل بلاي، ويمكن متسخدمو هواتف الآيفون تحميل التطبيق من خلال متجر أب ستور.