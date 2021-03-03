شكرا لقرائتكم خبر عن نجران: إطلاق حملة لتطعيم مرضى الرعاية المنزلية بلقاح كورونا في منازلهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أطلقت صحة نجران اليوم (الأربعاء) خدمة تقديم خدمة لقاح كورونا لمرضى الرعاية المنزلية، تحت إشراف 9 فرق ميدانية لزيارة المرضى المسجلين في تطبيق صحتي.

وأكدت صحة نجران، أن الخدمة تأتي ضمن خطط التوسع في تقديم خدمة تطعيمات لقاح كورونا لتسهيل مهمة التحصين على تلك الفئة الأكثر تأثرا بتداعيات فايروس كورونا.

وأوضحت أنها تستهدف خلال الحملة تحصين 1812 مريضا من المسجلين في برنامج الرعاية المنزلية بالمنطقة مؤكدة اهمية إنهاء إجراءات التسجيل للحصول على اللقاح.

يذكر أن صحة نجران نفذت 29739 زيارة للمرضى في منازلهم، عبر برنامج الرعاية المنزلية، استفاد منها 1218 مريضا من المرضى المسجلين في البرنامج، خلال عام 2020.

ونفذت صحة المنطقة 5000 رحلة توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى عبر 8 مستشفيات هي الملك خالد، نجران العام، مستشفى الولادة والأطفال، شرورة العام، حبونا العام، بدر الجنوب العام، خباش العام، ومجمع إرادة والصحة النفسية.