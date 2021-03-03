توطين قيادات التمريض بمستشفيات العاصمة المقدسة

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وتركز مبادرة تعزيز دور التمريض على تحسين جودة الرعاية التمريضية المقدمة من خلال صياغة نموذج الممارسة المهنية للتمريض الذي يتضمن رؤية منسجمة مع نموذج الرعاية الصحية وداعمة لـرؤية المملكة 2030 التي من أهم ركائزها توطين مهنة التمريض من خلال تحسين بيئة العمل، وتعريفهم بدورهم في التحول الصحي وتمكين الكفاءات منهم، وتأتي الثمرة الحقيقة لهذه الجهود في رفع مستوى الرضا عن الرعاية الصحية.
من جهة أخرى شكل العنصر النسائي من قيادات التمريض في المستشفيات التابعة لتجمع مكة المكرمة الصحي 80% من الخبرات السعودية المؤهلة؛ حيث أوكلت إليهن مهام قيادة فرق التمريض في كل منشأة صحية، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية للارتقاء بالرعاية الصحية عبر نموذج الممارسة المهنية للتمريض الذي يتم العمل على إطلاقه بشكل رسمي قريبا.
توطين قيادات التمريض في التجمع الصحي بمكة:
10 مستشفيات
80 % من قيادات التمريض نساء
20 % من قيادات التمريض رجال
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