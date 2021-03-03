شكرا لقرائتكم خبر 4000 عملية صيانة لضمان جودة الكهرباء بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة على العناية بالأعمال الكهربائية بالمسجد الحرام وتشغيلها وفق المواصفات المعتمدة لها على مدار الساعة، وذلك وفق خطط ممنهجة مدروسة تضمن سلامة المصلين والمعتمرين في جنبات المسجد الحرام وساحاته وأروقته.

وتعتمد الخطة السنوية أعمال الصيانة قبل بداية كل عام لموثوقية التغذية الكهربائية خلال العام وخاصة أثناء المواسم، وتتضمن أكثر من 4000 عملية صيانة عبر فريق متخصص وذي كفاءة عالية من المهندسين والفنيين.

وتسخر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها لضمان جودة الأعمال الكهربائية بالمسجد الحرام وتشغيلها وفق المواصفات المعتمدة لها على مدار الساعة، وذلك وفق خطط ممنهجة ومدروسة.

وأوضح مساعد مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة للشؤون الميدانية المهندس عامر اللقماني أنه يتم تغذية المسجد الحرام من خلال 4 محطات رئيسة قادمة من الشركة السعودية للكهرباء بجهد متوسط (13.8 ك ف) ومجموع أحمال يصل إلى (112) م.ف.أ) ، حيث يتم تغذية محطتين رئيستين بالجهد المتوسط ويتم الربط بينها من خلال نظام المراقبة والتحكم (CCMS)، حيث يضمن بقاء التغذية في حال فقدان أي مغذ من شركة الكهرباء.

ولفت إلى أنه في حال فقدان التغذية لمغذيين من شركة الكهرباء يقوم نظام المراقبة والتحكم بتشغيل محطة التغذية الاحتياطية أوتوماتيكيا من خلال 8 مولدات بقدرة إجمالية تبلغ 32 ميجاوات وبمدة لا تتجاوز الدقيقتين كحد أقصى، كما يتم تخفيض الجهد الكهربائي المتوسط من (13.8) ك ف إلى جهد كهربائي منخفض 400 عن طريق40 محولا كهربائيا موزعة على 13 محطة كهربائية فرعية.

وتحتوي كل محطة على لوحات رئيسة (MDB) ولوحات فرعية ولوحات أحمال متنوعة يصل عددها إلى أكثر من 1348 لوحة كهربائية تغذي ما يصل إلى 120,000 وحدة إنارة متنوعة داخلية وخارجية، و2600 مروحة متنوعة، و250 مروحة رذاذ.

وحدات الإنارة الداخلية 20,282

وحدات الإنارة الداخلية 1528

مولدات احتياطية 12

مراوح الرذاذ 250

مراوح 2676