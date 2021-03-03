فيلم «مرحلة صعبة» يفوز بجائزة «الدولفين» الفضية في مهرجان كان

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وتم تقديم الجائزة لوزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد القصبي، الذي شكر القائمين على العمل، وأعرب عن تطلعه إلى إنتاج مزيد من الأْعمال الوثائقية، التي تلامس احتياجات المجتمع وتعبر عن تطلعاته وأمانيه.
ونوه الوزير القصبي بمواكبة الفيلم للجهود المتميزة التي قدمتها المملكة خلال جائحة كورونا، التي شكلت محور اهتمام دول العالم.
وأوضح أن تلك الجهود عكست تكاتف المجتمع بجميع فئاته تحت شعار «كلنا مسؤول»، الذي مثل بوصلة وجهت سلوكيات المجتمع وأفراده لحماية أنفسهم ومن حولهم.
وأشار إلى أن الأجهزة الحكومية على جميع المستويات ومن كل التخصصات، وفرت مظلة أمان بالتعاون مع المنظومة الصحية والفرق الطبية، التي قدمت تضحيات لن ينساها الوطن، الأمر الذي وثقه الفيلم بأسلوب سردي ووثائقي متميز، قدمته مواهب وطنية سعودية.
ويعد فيلم «مرحلة صعبة» باكورة أعمال مبادرة «كنوز» في التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، التي تعنى بإنتاج الأفلام الوثائقية.
فيلم مرحلة صعبة:
- استغرقت مدة إنتاجه 75 يوم عمل ونحو 60 ساعة تسجيل
- حقق الفيلم عند نشره أكثر من 6 ملايين وصول
- تجاوزت مشاهداته مليونا ونصف مليون مشاهدة
- تم عرضه على القناة السعودية
- أتيح للعرض والمشاهدة على «يوتيوب»يروي جانبا من الظروف التي واجهها المجتمع السعودي أثناء فترة جائحة كورونا
- يحكي كيف تعاملت المملكة مع التحديات التي فرضتها الجائحةيمكن مشاهدة الفيلم على الرابط :
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