شكرا لقرائتكم خبر المملكة الـ 24 عالميا في مجال الملكية الفكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت المملكة المرتبة (24) في مؤشر حماية حقوق الملكية الفكرية بتقرير التنافسية الرقمي لعام 2020م، متقدمة (20) مركزا عن عام 2018م الذي كانت المملكة تحتل فيه المرتبة (44).

كما حققت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قفزة في عام 2020م بنسبة ارتفاع بلغت 180% مقارنة بعام 2019م، حيث تعاملت الهيئة خلال عام 2020م مع 5794 رسالة الكترونية منها 4086 على بريد التفتيش الالكتروني، و1024 رسالة على بريد القضايا، و684 لإدارة احترام الملكية الفكرية من خلال نظام البطاقات و950 كمصنفات سمعية، حيث تعمل الهيئة على تحقيق استراتيجيتها لإرساء بيئة تحترم الملكية الفكرية، والارتباط مباشرة بالمستفيد عبر القنوات الالكترونية الخاصة بالهيئة وإتاحة كل خدماتها في سبيل الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.

وفيما يخص إحصائيات تنفيذ القرارات بلغت 119 قرارا صادرا عن لجنة النظر في مخالفة أحكام نظام حماية حقوق المؤلف تنوعت ما بين حق عام وخاص، وإنذار، وحجب مواقع الكترونية، ورد الدعوى، وتم تحصيل مبلغ 184.386 ريالا من الغرامات المالية كسداد للحق العام خلال العام الميلادي المنصرم، ومبلغ 73,763 ريالا مبالغ للحق الخاص كتعويضات للقرارات المنفذة.