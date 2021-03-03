شكرا لقرائتكم خبر حزن مكي على رحيل مهندس بئر زمزم كوشك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاش المجتمع المكي حالة من الحزن، على رحيل ابنها الغواص، مهندس بئر زمزم ومدير مصلحة المياه سابقا، وعضو مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، الدكتور يحيى حمزة كوشك، عن عمر ناهز 80 عاما.

كان للراحل الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الأول علاقة وطيدة مع مياه «مكة» المباركة والمحلاة، بدأت بود حيث نشأت من شباك منزله الواقع خلف مشعر الصفا في المسجد الحرام، إلى أن غاص في أعماق بئر زمزم، وارتبط اسمه بطهارتها.

وولد الدكتور كوشك بمكة ونشأ وترعرع أمام باب الصفا في المسجد الحرام برفقة عين زبيدة، حيث شاركته إحدى خرازاتها المنزل، ومن شباك منزله الواقع خلف الصفا غازل بئر زمزم.

عمل مهندسا مدنيا بوكالة وزارة الداخلية لشؤون البلديات ثم وكيلا لأمانة العاصمة المقدسة للشؤون الفنية ثم مديرا عاما لمصلحة المياه والصرف الصحي بالمنطقة الغربية، وعضوا في مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، والعديد من الجمعيات واللجان الهندسية المحلية والدولية.

تدفق «يحيى» من داخل بئر زمزم..

