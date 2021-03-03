إيقاف 11 مخالفا لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت الجهات الأمنية بالأمن العام في ست مناطق 11 مخالفا لنظام البيئة، الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، منهم 6 مواطنين، و5 مقيمين من الجنسيات اليمنية والسودانية والهندية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن 11 مركبة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة. يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الالكترونية. المناطق: نجران جازان حائل الرياض الجوف الشرقية

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