اتفاقية تعاون بين مركز الملك سلمان للإغاثة وجامعة الملك عبدالعزيز

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ووقع الاتفاقية عن المركز المستشار في الديوان الملكي المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، ورئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي.
وتمتد لخمسة أعوام- لتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهتين للقيام بالأدوار المنوطة بكل طرف من خلال التعاون والتكامل فيما بينهما، وما يخدم المصلحة العامة، ضمن مجالات وتخصصات الطرفين بطرق علمية ممنهجة، وبشكل دوري ومنظم.
أنشطة فكرية
ونصت الاتفاقية على تعاون الجانبين في مجالات المؤتمرات المتخصصة، وتندرج ضمنها الندوات وحلقات العمل، وتبادل الدعوات بصورة منظمة، إضافة إلى تنظيم أنشطة فكرية وبحثية وتعليمية، وتنظيم الطرفين دورات تدريبية وتبادل الخبرات المعرفية والأبحاث
والدراسات وإعداد وتطوير المناهج والبرامج الأكاديمية والبحثية والتعليمية والتدريبية والثقافية ومشاريع الدراسات ونشر التطبيقات والحالات الدراسية، إلى جانب إقامة البرامج المتخصصة لتدريب الكوادر، ودعم البرامج التطويرية والتأهيلية.
وتعزز الاتفاقية المشاركة في تطوير العملية التعليمية وإجراء البحوث والدراسات ونشر نتائجها والتعاون في تطوير برنامج التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد.
تطوير خدمات الإغاثة
من جهته أوضح رئيس جامعة الملك عبدالعزيز أن الاتفاقية تؤطر للعمل المشترك بين الطرفين لتكامل الجهود لخدمة وتطوير خدمات الإغاثة والأعمال الإنسانية، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل على برامج تحقيق الرؤية الطموحة، وبالتحديد برنامج تنمية القدرات البشرية لدى الجانبين بين الجامعة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وكان الأمير خالد الفيصل استقبل في الإمارة بجدة الدكتور عبدالله الربيعة.
واستمع خلال اللقاء، إلى شرح عن أعمال المركز الذي يعزز نهج المملكة في مد يد العون للمحتاجين حول العالم، وأهدافه الإنسانية السامية التي ترتكز على تقديم المساعدات للمحتاجين وإغاثة المنكوبين في شتى أنحاء العالم وفق آلية رصد دقيقة وطرق نقل متطورة وسريعة، تتم من خلال الاستعانة بمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الربحية الدولية والمحلية في الدول المستفيدة ذات الموثوقية العالية.
أهداف الاتفاقية:
- تطوير خدمات الإغاثة والأعمال الإنسانية
- تسهيل سبل التعاون الإيجابي في كل ما من شأنه خدمة الوطن
- تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده
- الارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين نحو مزيد من التكامل والتنسيق البناء
- تعاون الجانبين في مجالات المؤتمرات المتخصصة
- تنظيم أنشطة فكرية وبحثية وتعليمية
- تنظيم الطرفين دورات تدريبية وتبادل الخبرات المعرفية
- إعداد وتطوير المناهج والبرامج الأكاديمية والبحثية والتعليمية
- إقامة البرامج المتخصصة لتدريب الكوادر
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