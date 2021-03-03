القبض على مطلق أعيرة نارية في الهواء بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على مطلق أعيرة نارية في الهواء، من سلاح ناري داخل أحد أحياء مدينة الرياض. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يطلق أعيرة نارية في الهواء من سلاح ناري داخل أحد أحياء مدينة الرياض، وتوثيق ذلك ونشره متباهيا بفعلته دون اكتراث لعواقب الأمور، وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر، حيث أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وضبط السلاح المستخدم، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.



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