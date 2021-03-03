إحالة سارقي المركبات والسطو على المتاجر للنيابة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطاحت الجهات الأمنية بالرياض بثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، لارتكابهم جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المركبات، والسطو على المتاجر وسرقتها وسلب الأشخاص تحت تهديد السلاح الناري. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على المواطنين الثلاثة، وتم استرداد 10مركبات وضبط السلاح المستخدم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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