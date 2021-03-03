شكرا لقرائتكم خبر إطلاق ظباء في محمية الملك سلمان الملكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتزامن الإطلاق مع الاحتفال باليوم العالمي للأحياء البرية الذي يوافق 3 مارس، ويسلط الضوء هذا العام على تأثير نظم الأحياء البرية على حياة الإنسان وأهميتها البيئية والاقتصادية والثقافية والجمالية، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
وأهاب المالكي بالمواطنين والمقيمين عدم التعرض للكائنات الفطرية (البرية) بأي شكل من أشكال الصيد أو الأذى، مؤكدا أنه سيتم ضبط كل من يخالف اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.
وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ 996 و999 في جميع مناطق المملكة و911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.
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