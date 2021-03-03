«وقاية» تسرع الاستجابة لطوارئ الأوبئة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال وزير الصحة رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة العامة (وقاية) الدكتور توفيق الربيعة «إن هيئة الصحة العامة ستعمل على رفع الجاهزية العامة للاستجابة لطوارئ الصحة العامة مثل (الجوائح والأوبئة)». وأضاف «إنها ستعمل مع القطاعات الصحية الأخرى وبرامج الرؤية المختلفة، من أجل رفاه المجتمع بالمملكة وضمان عناية الدولة بالصحة العامة، وتعزيز مبدأ الوقاية، من خلال التشريعات والسياسات العامة والبرامج، التي تمس جميع جوانب مفهوم الصحة العامة الذي يتجاوز دور القطاع الصحي»، مبينا أهمية تعزيز الأمن الصحي للدولة والمجتمع المحلي والإقليمي والدولي، مع الأخذ في الاعتبار أهمية وثقل المملكة الديني والسياسي والاقتصادي في هذا الشأن. أعمال الهيئة: • رفع الجاهزية العامة للاستجابة لطوارئ الصحة العامة مثل (الجوائح والأوبئة) • تنظيم الجهود بين الجهات ذات العلاقة • وضع خطط الاستجابة وصولا إلى التعافي • توزيع الأدوار والمسؤوليات بوضوح بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة

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