تحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض إلى هيئة عامة للصحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الوزراء، في جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ عبر الاتصال المرئي ـ أمس الأول، على تحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة عامة باسم هيئة الصحة العامة، والموافقة على الترتيبات التنظيمية لها، وتعديل تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.

وفي بداية الجلسة، رفع أعضاء مجلس الوزراء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد، وبما منّ الله عليه بالصحة والعافية.

وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن، وما جرى خلاله من التأكيد على عمق العلاقة التي تربط البلدين، وأهمية تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.

تعزيز دور المرأة

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أن المجلس عدّ تقدم المملكة للعام الثاني على التوالي في تقرير (أنشطة المرأة في الأعمال والقانون 2021) الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وتصنيفها ضمن الدول المتصدرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأنه ثمرة الرعاية من القيادة، وإسهام برامج رؤية (المملكة 2030) في دعم تنفيذ الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح الهادفة إلى تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليميا وعالميا.

مستجدات كورونا

وتابع مجلس الوزراء، آخر مستجدات جائحة كورونا على النطاقين المحلي والدولي، والإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة بالفيروس، مع استمرار التذبذب في منحنى الحالات بالمملكة، وكذلك مجموعة من التقارير عن مراكز اللقاح الجديدة في مختلف المناطق، وأعمال التقييم المستمر للإجراءات الوقائية، والتأكيد على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالتدابير الاحترازية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

كفاءة الدفاع الجوي

وثمن المجلس كفاءة منظومة الدفاع الجوي في التصدي وإحباط التهديدات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وانتهاكاتها للقوانين الدولية والقواعد العرفية بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات دون طيار (مفخخة) باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بطريقة متعمدة وممنهجة، مجددا إدانة المملكة واستنكارها لاستمرار تلك الأعمال العدائية والإرهابية.

تقارير سنوية

واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لهيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة السوق المالية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

قرارات

أولا: تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ــ أو من ينيبه ــ بالتباحث مع الجانب الكرواتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة والمشيخة الإسلامية في كرواتيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانيا: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة وشبكة الـ(كي بي إس) وورلد الكورية، وتفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة التفاهم، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة، وذلك في إطار اللجنة السعودية ــ الكورية المشتركة.

ثالثا: الموافقة على الاتفاقية بين حكومة المملكة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والطاقة والعلوم (اليونسكو) بشأن تأسيس المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم العام كأحد مراكز الفئة الثانية تحت رعاية اليونسكو.

رابعا: تحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة عامة باسم هيئة الصحة العامة، والموافقة على الترتيبات التنظيمية لها.

خامسا: تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 27 / 8 / 1422هـ، على النحو الوارد في القرار.

سادسا: اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية عن عامين ماليين سابقين.

سابعا: إضافة ممثل من وزارة التعليم وممثل من وزارة الصحة إلى لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان.

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