شكرا لقرائتكم خبر عن «الصناعة» ترصد 357 مخالفة في المنشآت التعدينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجشرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، خلال الربع الرابع من عام 2020م، عدداً من الجولات الميدانية التفتيشية على المنشآت التعدينية في مختلف مناطق المملكة، حيث رُصدَ نحو (357) مخالفة لنظام الاستثمار التعديني، واُتخِذَت الإجراءات المناسبة لها.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي أصدرته اليوم، أن الجولات التفتيشية الرقابية التي نفذتها شملت نحو (470) موقعا في مختلف مناطق المملكة، حيث جرى رصد مخالفات لاستغلال الخامات تنوعت ما بين خام البحص بإجمالي مخالفات بلغت (106) مخالفات، والرمل العادي بعدد (153) مخالفة، بينما ضُبِطَ نحو (22) مخالفة لاستغلال خام رمل السليكا، و (18) مخالفة لاستغلال مواد الردميات ، و (5) مخالفات لاستغلال خام الجبس ، و (3) مخالفات جرى رصدها لاستغلال كل من خامات الملح والجرانيت والبوزلان، كما ضُبِطَ (50) مخالفة للتنقيب العشوائي عن الذهب.

وذكرت الوزارة في بيانها، أن المخالفات التي رُصِدَت، شكلت منها نسبة المخالفين الذين يعملون بدون رخص نظامية حوالي 83% من إجمالي المخالفين