حساب المواطن يوضح آلية وضوابط رفع عقود الإيجار لإثبات الاستقلالية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365، آلية وشروط رفع عقود الإيجار لإثبات الاستقلالية؛ وذلك لضمان عدم توقف الدعم.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين، على سؤال مستفيد قال فيه: “هل يكفي إرفاق عقد إيجار موحد في البوابة الإلكترونية، عقد واحد أو في حال انتهاء مدة العقد هل يلزم تجديده وإرفاقه في البوابة”.

ورد برنامج حساب متابعات الخليج 365 بقوله “إنه يتم مراجعة البيانات بشكل دوري وفي حال انتهاء مدة عقد الإيجار يجب عليك التوجه إلى البوابة الإلكترونية (إدارة المرفقات) وإرفاق عقد إيجار موحد (ساري الصلاحية) من شبكة إيجار باسم المتقدم بالطلب؛ حتى لا يؤثر على أهليتك واستحقاقك”.

حساب متابعات الخليج 365 والأهلية

وكان حساب متابعات الخليج 365 قد أعلن مؤخرًا نتائج الأهلية للدفعة 40 داعيًا المستفيدين إلى الدخول على موقع حساب متابعات الخليج 365 والتأكد من صدور نتائج الأهلية لهم حتى يتم صرف الدعم لهم في التوقيت المحدد للدفعة في العاشر من شهر مارس الجاري.

ضوابط حساب متابعات الخليج 365

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب متابعات الخليج 365 بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م.

وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية ( عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية ) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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