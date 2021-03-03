أبو حيمد لـ المسؤولين وصناع القرار: مهارات التأثير من خلال الظهور الإعلامي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قدم عادل أبو حيمد، إعلامي سعودي ومدرب في مهارات التعامل مع وسائل الإعلام، مجموعة من التوصيات المهمة لمهارات التعامل مع وسائل الإعلام.

وقال أبو حيمد، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “بعد تجارب عديدة لتقديم دورات متخصصة في مجال التعامل مع وسائل الإعلام لعدد من المسؤولين.. أقدم لكم في هذا (الثريد) لمحات مختصرة عن التأثير من خلال الظهور الإعلامي”.

وقال: إن كل المسؤولين وصُناع القرار وممثلي الجهات الحكومية والخاصة يجدون أنفسهم أمام رغبة وسائل الإعلام لاستضافتهم للحصول على تصريح إعلامي رسمي في مواضيع معينة خاصة مسؤولي وممثلي الجهات التي تقدم خدمات مباشرة للمواطن والمقيم. في هذا الثريد سأتحدث عن جزء من مهارات التعامل مع وسائل الإعلام.

أصعب مرحلة هي قبل الظهور:

وأضاف: “بداية أؤكد على أن الظهور الإعلامي للمسؤول أو ممثل الجهة هو من الأمور المهمة والحساسة في ذات الوقت، ولذلك فإن حالة الظهور الإعلامي إما أن تكون ناجحة تؤثر إيجابًا على سمعة الجهة أو كان الظهور سلبيًّا ضعيفًا يُعرض الجهة إلى سخط الجميع، وهذا يعني أن للظهور الإعلامي مهارات متخصصة للنجاح سواءً كان الظهور الإعلامي للمسؤول وممثل الجهة ضيف في الأستوديو، أو على الهواء مباشرة، أو إذاعيًّا، أو مؤتمر صحفي، أو كلمة وبيان صحفي، أو جلسة حوارية، إلخ.. فإنه يجب معرفة أهم مراحل الظهور الإعلامي التي تتمثل في: قبل، وأثناء، وتعتبر أصعب مرحلة هي قبل، وأهم مرحلة هي أثناء”.

وقال: إن أصعب مرحلة هي قبل.. لأنها مرحلة الإعداد والاستعداد والتحضير الجيد للمشاركة حتى يكون الظهور الإعلامي مُتسمًا بالقدرة والتمكن، ومن ذلك: تحديد الموضوع، تحديد الهدف، جمع المعلومات من أرقام وإحصائيات، تحليل الجمهور، اختيار الوسيلة المناسبة، التوقيت المناسب، ثم الممارسة.

أثناء الظهور أهم المراحل:

وتابع أبو حيمد: “مرحلة أثناء الظهور، وهي أهم المراحل، وفيها يكون التأثير على الجمهور من خلال: الدقة، المصداقية، الهدوء والاتزان عند الاستفزاز، اللباقة، الابتسامة، الثقة، توقع الأسوأ، سرعة البديهة وهي الرد الحاضر، ولن يتحقق ذلك بشكل إبداعي إلا بالإعداد الجيد والممارسة في مرحلة: قبل”.

وختم أبو حيمد بقوله: “كذلك في مرحلة أثناء نراعي الحالة السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية في البلد وغيرها، وحالة الجمهور، الابتعاد عن الأمور الشخصية، الاهتمام بالمظهر المناسب، الاعتدال في الجلوس، استخدام حركة الجسد وتعابير الوجه بالشكل المناسب، استخدام الكلمات الأقرب للجمهور وعرضها بأسلوب شيق بسيط”.



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