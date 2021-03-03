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الصحة: إعطاء أكثر من مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-03

الصحة: إعطاء أكثر من مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

من خلال (405) مواقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة

متابعات الخليج 365 - الرياض


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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أنه تم إعطاء أكثر من مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وقالت في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “أكثر من (1,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن من خلال (405) مواقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة”.

وأضافت وزارة الصحة: سجل الآن عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح من خلال الرابط التالي
http://onelink.to/yjc3nj.

مستجدات كورونا في المملكة:

في سياق متصل، كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل (331) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (351) حالة، كما تم تسجيل (5) وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في إلى (37833) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (369277) حالة.

الصحة: إعطاء أكثر من مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن - متابعات الخليج 365
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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