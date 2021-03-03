الصحة: إعطاء أكثر من مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أنه تم إعطاء أكثر من مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقالت في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “أكثر من (1,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن من خلال (405) مواقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة”.

وأضافت وزارة الصحة: سجل الآن عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح من خلال الرابط التالي

http://onelink.to/yjc3nj.

مستجدات كورونا في المملكة:

في سياق متصل، كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل (331) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (351) حالة، كما تم تسجيل (5) وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (37833) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (369277) حالة.



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