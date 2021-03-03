استشارية توضح كيف تؤثر الأجهزة الذكية على الأطفال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-03

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

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أكدت الاستشارية النفسية الدكتورة هويدا الحاج حسن لـ”متابعات الخليج 365“: أن الأجهزة الذكية سلاح ذو حدين، ويختلف استخدام الأطفال لها وفقًا لأعمارهم، فهناك أطفال صغار وآخرون يافعون والفئة التالية المراهقون، ويتوقف مدى تأثير هذه الأجهزة على مشاهدتهم للمحتوى، فإن كان المحتوى تعليمي وترفيهي وعلمي فإن ذلك يعزز وينمي قدراتهم نحو الأفضل، وإن كان مشاهدة المحتوى سلبًا فإن انعكاسات ذلك تكون مؤثرة على الفرد وسلوكياته، فالأمر يتوقف على المحتوى الذي يشاهدونه الأطفال.

عدد الساعات لاستخدام الأجهزة:

وأوضحت الدكتورة هويدا أنه يجب ألا يزيد عدد ساعات الاستخدام عن ساعتين فقط، ومشكلة تجاوز عدد ساعات الاستخدام يرجع إلى كثرة تطبيقات الألعاب الإلكترونية.

أضرار الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية:

وقالت: إن هناك بعض السلبيات، منها ما يلي:

العزلة عن المجتمع.

السمنة المفرطة.

فقدان الشهية التام.

التحريض على التدخين وعلى العنف الجسدي واللفظي.

انخفاض مستويات الذكاء الاجتماعي.

ازدياد حالات فرط الحركة وقلة التركيز.

انخفاض مستويات الدراسة والتحصيل العلمي.

تحديد البرامج للأطفال:

ونصحت بضرورة متابعة الأطفال ومساعدتهم في اختيار الألعاب الإلكترونية والبرامج المفيدة التي تشجع على العمل الأخلاقي والجماعي للأطفال، مع اختيار الألعاب الإلكترونية والبرامج الملائمة لعمر الطفل، وعدم السماح باستعمال الأجهزة الإلكترونية في غرف النوم، ووضع رقم مرور سري على جميع الأجهزة الذكية.

رقابة أولياء الأمور لأبنائهم:

وأضافت قائلة: “لا يمكن التحكم باستخدامات الأجهزة عند الأطفال؛ لأن كل البرامج والتطبيقات مفتوحة، فالمسؤولية تقع على عاتق أولياء الأمور في تقنين استخدام الأجهزة ومتابعة البرامج المفيدة، ورقابتهم بشكل إيجابي، وتحفيزهم على متابعة بعض التطبيقات التعليمية التي تجمع بين الترفيه والتعليم، وخصوصًا الأطفال الصغار، مع ضرورة عدم السماح لهم بمشاهدة كل مقاطع اليوتيوب؛ إذ إن بعضها مخصصة للكبار، وضرورة تقنين استخدامهم للألعاب ومنعهم من ألعاب العنف والعدوانية”.

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