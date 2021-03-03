شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك خالد.. مختصّون يحذّرون من الدعوات والجماعات المنحرفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نظّمت جامعة الملك خالد ممثلة في وحدة التوعية الفكرية، بالتعاون مع وزارة التعليم، ورئاسة أمن الدولة، لقاء توعويا للتأكيد على مضامين بيان هيئة كبار العلماء حول ضرورة الاجتماع وأهمية نبذ الفرقة والاختلاف والتحذير من جماعة الإخوان الإرهابية، إذ شارك فيه 3 من المختصين في الأمن الفكري، وأداره المشرف على وحدة التوعية الفكرية بالجامعة الدكتور مسفر الوادعي.

وبدأ اللقاء بكلمة لرئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، أكد خلالها أهمية الوحدة الوطنية وأهمية نبذ الفرقة والاختلاف وضرورة ترسيخ قيم الاعتدال، مؤكداً أن هذا اللقاء التوعوي، يأتي في إطار التفاعل مع مبادرة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وتجسيداً لاهتمام الجامعة - كبقية قطاعات الدولة - بتوعية وتحصين منسوبيها من الدعوات والجماعات المنحرفة. بعد ذلك، قدّم 3 من المختصين في قضايا الأمن الفكري، وهم الشيخ الدكتور فهد الفهيد (وزارة التعليم)، والشيخ عواد العنزي (وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد)، والدكتور عبدالعزيز الهليل (رئاسة أمن الدولة)، لقاء توعوياً، أكدوا فيه خطورة أفكار وممارسات جماعة الإخوان الإرهابية، كما أكدوا أنها جماعة سياسية حزبية تعمل في ضوء فقه العمل الحركي، موضحين حكم إنشاء الجماعات السياسية والدينية، ومشددين على أن المسلمين هم جماعة واحدة لا تفرقة بينهم، كما أكدوا على ما تحظى به المملكة من تطبيق الشريعة الإسلامية والعناية بالدين والبيعة، وعلى أهمية وحدة الصف ووحدة الكلمة. يُذكر أن اللقاء عقد من خلال المنصة الإلكترونية (عن بعد)، وشهد حضوراً كثيفاً من منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الجامعة.