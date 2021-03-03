شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. " قطان " يكشف عن دور ولي العهد في إعادة جزيرتي " تيران وصنافير" للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف وزير الدولة الشؤون الأفريقية، أحمد قطان، عن دور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في إعادة جزيرتي " تيران وصنافير" للمملكة.

وقال أحمد قطان، خلال حواره ببرنامج " في الصورة ": " سوف يسجل التاريخ ما قام به الأمير محمد بن سلمان في عودة هاتين الجزيرتين للمملكة، بحزم وبقوة، قام بأشياء غير طبيعية "، موضحا: " الموضوع لم يكن سهلا، لكن الذي سهل الموضوع هو الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اجتمع مع كبار المصريين في قصر رئاسة الجمهورية وتحدث معهم بكل إسهاب عن حقيقة هذا الأمر".

وأشار: " هو الأمر لا يحتاج إلى سؤال هل هي سعودية أو مصرية، فنحن لو كنا على علاقات غير طيبة مع مصر وتقدمنا بشكوى للأمم المتحدة سوف نحصل على هذين الجزيرتين، وهذا كان اقتراح من الدكتور مصطفى الفقي، فقلت له: كيف يا دكتور مصطفى سوف تقبل المملكة ومصر أن تشتكيا بعضهما في الأمم المتحدة؟ مستحيل ".

وتابع: " ما قام به سيدي الأمير محمد بن سلمان سوف يذكره التاريخ، لأن هذا الموضوع عمره سنوات طويلة منذ أيام الملك فهد والملك عبدالله بن عبدالعزيز، وكان الرئيس مبارك يتهرب من هذا الأمر، كلما فٌتح معه يقول: “حاضر بكرا بعده”، حتى جاء الأمير محمد بن سلمان وتحدث مع فخامة الرئيس المصري في هذا الأمر بكل شفافية " .