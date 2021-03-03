شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة تلقي مصابي كورونا جرعتي اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، حقيقة تلقي من أصيبوا بفيروس كورنا، جرعتي اللقاح، مشيرة إلى الاكتفاء بجرعة واحدة، بعد التعافي.

وأضاف تطبيق " الصحة937 ": " يُكتفى بجرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا لمن سبق إصابتهم، وتكون بعد مرور 6 أشهر من التعافي، وسيتم جدولة جرعة ثانية مستقبلًا إذا تبينت الحاجة لها" .

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، أعلن عن تسجيل 331 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.