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حقيقة تلقي مصابي كورونا جرعتي اللقاح

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، حقيقة تلقي من أصيبوا بفيروس كورنا، جرعتي اللقاح، مشيرة إلى الاكتفاء بجرعة واحدة، بعد التعافي.

وأضاف تطبيق " الصحة937 ": " يُكتفى بجرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا لمن سبق إصابتهم، وتكون بعد مرور 6 أشهر من التعافي، وسيتم جدولة جرعة ثانية مستقبلًا إذا تبينت الحاجة لها" .

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، أعلن عن تسجيل 331 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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