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شاهد.. مخالفات لتطبيق الإجراءات الاحترازية في حديقة عامة بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو لقناة " الإخبارية "، مخالفات لتطبيق الإجراءات الوقائية في إحدى الحدائق العامة في حي ضاحية لبن بالرياض.

ويأتي ذلك بعد توجيه أمير منطقة الرياض بتشديد الرقابة ومنع البيع داخل الحدائق.

وبدا في الفيديو، تجمعات وعدم التزام بالإجراءات الاحترازية، وفتح الألعاب للأطفال بدون وضع إرشادات احترازية لهم، بالإضافة إلى تجمع عدد كبير من صغار السن في أحد الملاعب.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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