شاهد.. مخالفات لتطبيق الإجراءات الاحترازية في حديقة عامة بالرياض

وبدا في الفيديو، تجمعات وعدم التزام بالإجراءات الاحترازية، وفتح الألعاب للأطفال بدون وضع إرشادات احترازية لهم، بالإضافة إلى تجمع عدد كبير من صغار السن في أحد الملاعب.

محمد يوسف

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