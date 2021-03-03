شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مخالفات لتطبيق الإجراءات الاحترازية في حديقة عامة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أظهر مقطع فيديو لقناة " الإخبارية "، مخالفات لتطبيق الإجراءات الوقائية في إحدى الحدائق العامة في حي ضاحية لبن بالرياض.
ويأتي ذلك بعد توجيه أمير منطقة الرياض بتشديد الرقابة ومنع البيع داخل الحدائق.
وبدا في الفيديو، تجمعات وعدم التزام بالإجراءات الاحترازية، وفتح الألعاب للأطفال بدون وضع إرشادات احترازية لهم، بالإضافة إلى تجمع عدد كبير من صغار السن في أحد الملاعب.