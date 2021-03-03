شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..قانوني: نزاهة ستصل لكل من ارتكب جريمة فساد حتى لو مر عليها الزمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق قانوني، اليوم الأربعاء، على مباشرة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية

وقال القانوني خلال حديثه لقناة " الإخبارية " : إن هذه القضايا الجنائية التي باشرتها " نزاهة " خلال الفترة الماضية دليل على أن الهيئة ستصل لكل من ارتكب جريمة فساد حتى لو مر عليها الزمن.

وأضاف : هيئة الرقابة لديها احترافية عالية في التدقيق في المستندات والأوراق للوصول إلى قضايا الفساد، حيث يحتاج ذلك جهد ووقت كبير.

وتابع : هذه الجرائم تمت في حقبة زمنية ماضية، حيث ستصل نزاهة لكل من استغل النفوذ واستغل الوظيفة وخالف النظام لتحقيق مصالح شخصية.

ويذكر أن من ضمن هذه القضايا : إيقاف (3) ضباط من منسوبي الحرس الملكي (لواء متقاعد، وعقيد، ومقدم) يعملون بإدارة العقود والمشتريات، و(21) رجل أعمال ووافداً من جنسية عربية، لقيام الضباط بترسية المناقصات على شركات عائدة لهم ولمعارفهم، من خلال مخالفتهم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتلاعب في الكميات، وصرف مبالغ مالية لتلك الشركات دون وجه حق، واستخدام أقاربهم في الحصول على الأموال المتحصل عليها، وشراء عقارات داخل وخارج المملكة بهدف عدم كشف مصادر تلك الأموال، حيث بلغ ما حُصر من مبالغ متحصل عليها من تلك الجرائم حتى الآن مبلغ (400.000.000) أربعمائة مليون ريال، ومازالت التحقيقات مستمرة مع أطراف القضية.

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