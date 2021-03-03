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عبد الرحمن بن مساعد ينظم أبياتاً شعرية في ولي العهد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نظم الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد، اليوم الأربعاء، أبياتا شعرية في صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير ، حفظه الله.

وبدأ الأمير عبدالرحمن أبياته بمقولة سابقة لولي العهد جاء فيها: "أنا واحدْ من العشرين مليون السعوديين وأنا من دونهم لا شيْ".

وأضاف قائلاً: وأنا شاعِرْ وهَبْ شعرَهْ لدار ودينْ وعنهُمْ وبضميرٍ حَيْ أقول ويسمع الحاسِدْ إنتَ الركن والسَّاعِدْ ومجد المملكة الصَّاعِدْ ولعيون السعوديين يابو سلمان إنتَ الضّيْ.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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