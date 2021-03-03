وبدأ الأمير عبدالرحمن أبياته بمقولة سابقة لولي العهد جاء فيها: "أنا واحدْ من العشرين مليون السعوديين وأنا من دونهم لا شيْ".

شكرا لمتابعة خبر عن عبد الرحمن بن مساعد ينظم أبياتاً شعرية في ولي العهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

محمد يوسف

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