شكرا لمتابعة خبر عن عبد الرحمن بن مساعد ينظم أبياتاً شعرية في ولي العهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نظم الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد، اليوم الأربعاء، أبياتا شعرية في صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله.
وبدأ الأمير عبدالرحمن أبياته بمقولة سابقة لولي العهد جاء فيها: "أنا واحدْ من العشرين مليون السعوديين وأنا من دونهم لا شيْ".
وأضاف قائلاً: وأنا شاعِرْ وهَبْ شعرَهْ لدار ودينْ وعنهُمْ وبضميرٍ حَيْ أقول ويسمع الحاسِدْ إنتَ الركن والسَّاعِدْ ومجد المملكة الصَّاعِدْ ولعيون السعوديين يابو سلمان إنتَ الضّيْ.