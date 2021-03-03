شكرا لمتابعة خبر عن حجب متجر صيني مخالف لتسويق السلع المغشوشة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التجارة، عن حجب متجر صيني مخالف أنشأ 184موقعا لتسويق السلع المغشوشة.

وتأتي في خطوة استباقية لحماية المستهلك، حيث توصلت الوزارة لجميع المواقع المخالفة والمنشأة بعدة مسميات ومرتبطة بالبريد الإلكتروني لمالك المتجر المحجوب.

وأوضحت أن المخالفات المرصودة، هي بضائع رديئة ومغشوشة، 2 عروض وهمية في إيهام وخداع المستهلك، عدم الاسترجاع والاستبدال، عدم تقديم خدمات ما بعد البيع، إعلانات مخالفة على التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أبرز المنتجات المخالفة وتشمل أجهزة إلكترونية، وعطورات ومستحضرات تجميل، حقائب وأحذية وملبوسات، أجهزة العناية الشخصية.

ونصحت المستهلك بالشراء من المواقع الموثوقة أو المسجلة "معروف"، وعدم التفاعل مع الإعلانات المسوقة لمواقع مجهولة.