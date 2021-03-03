«الصحة» تحسم الجدل حول تلقّي مصابي «كورونا» جرعتي اللقاح

حسمت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الجدل الدائر حول تلقي من أصيبوا بفيروس كورنا، جرعتي اللقاح، مؤكدة الاكتفاء بجرعة واحدة، بعد التعافي.

جاء ذلك تفاعلًا مع سؤال يقول: هل يلزم من أصيب بكورونا أخذ الجرعة الثانية من التطعيم؟.. في مراكز التطعيم يقولون يجب أخذها، وبعد الاتصال على «937»، قال يُكتفى بجرعة واحدة، والبعض يقولوا يجب الذهاب للموعد الثاني.. يجب توحيد الكلام.

وقال تطبيق «الصحة937»: يُكتفى بجرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا لمن سبق إصابتهم.. وتكون بعد مرور 6 أشهر من التعافي، وسيتم جدولة جرعة ثانية مستقبلًا إذا تبينت الحاجة لها.. مع تمنياتنا للجميع الصحة والعافية.

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