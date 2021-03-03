سفير السعودية بمصر يشارك في اجتماع الرباعي العربي لمواجهة ممارسات إيران

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، في القاهرة اليوم، في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية.

واستعرض الاجتماع أهمية تعزيز العمل مع المجتمع الدولي لوقف البرنامج النووي الإيراني، الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين بالمنطقة والعالم، فضلًا عن بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك للتصدي للممارسات الإيرانية الإرهابية، ومكافحة أذرعتها الإرهابية التي تنشر الخراب والدمار وتعطل التنمية والرخاء وتهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم.

وترأس اللجنة العربية الرباعية، وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ومساعد وزير خارجية مملكة البحرين عبدالله الدوسري، وحضره نائب مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية المكلف عبير دانش، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.