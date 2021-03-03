وزير الصناعة: تعديل تنظيم «مدن» سيكون له أثر فعال في عمل الهيئة

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أهمية موافقة مجلس الوزارء على تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.

وقال الوزير بندر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ لصدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.

وأضاف الوزير، أن ذلك سيكون له أثر فعال في عمل الهيئة ضمن صلاحيات أوسع لإدارة وتنظيم المدن الصناعية ومناطق التقنية التي تقع ضمن مهامها الجديدة.

عقد مجلس الوزراء، جلسته أمس - عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، ووافق المجلس تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم «235» وتاريخ 27/8/1422هـ، على النحو الوارد في القرار.

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