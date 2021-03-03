«البلديات»: إغلاق 392 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية بالمملكة

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تسجيل 1428 مخالفة، وإغلاق 392 منشأة كذلك للاشتراطات الصحية، خلال 25 ألفًا و180 جولة تفتيشية.

واستهدفت الجولات المنفذة المطاعم والمحلات التجارية ونقاط البيع، للوقوف على آلية تطبيق الاشتراطات الصحية، من توفير للمعقمات وأجهزة الكشف الحراري، ووضع العلامات الأرضية لتنظيم وقوف العملاء، كذلك الكمامات في مختلف المنشآت التجارية.

وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، التي من أهمها لبس الكمامة، والالتزام بتفعيل تطبيق توكلنا، والتعقيم المستمر على مستوى الأفراد والمنشآت التجارية، بجانب فحص المرتادين للمحلات التجارية والعاملين فيها، مع مراعاة تطبيق التباعد الاجتماعي، مؤكدة استمرار حملاتها التفتيشية ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية مع تطبيق كل التدابير الوقائية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.

ودعت الوزارة المجتمع إلى الإسهام في الحد من انتشار فيروس كورونا من خلال التعاون والإبلاغ في حال ملاحظة تهاون في تطبيق الإجراءات الإحترازية عبر الرقم 940.

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