4 مناطق تتصدر إصابات كورونا في المملكة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 331 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمملكة، خلال الـ«24» ساعة الماضية، فيما تصدرت 4 مناطق عدد الإصابات.

وسجلت منطقة الرياض 134 حالة، والمنطقة الشرقية 66، ومكة المكرمة 46، والحدود الشمالية 24 حالة إصابة جديدة.

كما سجلت منطقة الجوف 11 حالة، وسجلت منطقتا عسير والمدينة المنورة 10 حالات إصابة لكل منهما.

وسجلت مناطق: «القصيم ونجران وحائل»، 6 حالات إصابة جديدة لكل منهم، وسجلت منطقتا تبوك وجازان 5 حالات لكل منهما، وسجلت الباحة حالتين.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 378333، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 369277، وفي المقابل، وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6510 حالات، وتم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، و351 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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