السعودية اليوم / تدشين مركز لقاحات كورونا في المستشفى الجامعي بالسيح



السيح 19 رجب 1442هـ الموافق 3 مارس 2021م واس

دشَّن معالي رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الدكتور عبدالعزيز الحامد اليوم مركز لقاحات

واطّلع معاليه على الخدمات التي يقدمها المركز.

وأوضح مدير المستشفى الدكتور ناصر الدوسري أن افتتاح المركز يأتي في إطار دور الجامعة في خدمة المجتمع، ومسؤوليتها في المشاركة الوطنية لتحصين الأفراد من الإصابة بفيروس كورونا، وضمن العمل المشترك مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة للحد من تداعياته.

وأشار إلى تخصيص 84 ألف جرعة لجامعة الأمير سطام في مرحلتها الأولى لخدمة منسوبي ومنسوبات الجامعة وذويهم بهدف الإسهام في تحصين المجتمع من الفيروس والقضاء على آثار تلك الجائحة.

// انتهى //

19:33ت م

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السيح 19 رجب 1442هـ الموافق 3 مارس 2021م واسدشَّن معالي رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الدكتور عبدالعزيز الحامد اليوم مركز لقاحات كورونا "كوفيد 19" في المستشفى الجامعي بمدينة السيح.واطّلع معاليه على الخدمات التي يقدمها المركز.وأوضح مدير المستشفى الدكتور ناصر الدوسري أن افتتاح المركز يأتي في إطار دور الجامعة في خدمة المجتمع، ومسؤوليتها في المشاركة الوطنية لتحصين الأفراد من الإصابة بفيروس كورونا، وضمن العمل المشترك مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة للحد من تداعياته.وأشار إلى تخصيص 84 ألف جرعة لجامعة الأمير سطام في مرحلتها الأولى لخدمة منسوبي ومنسوبات الجامعة وذويهم بهدف الإسهام في تحصين المجتمع من الفيروس والقضاء على آثار تلك الجائحة.// انتهى //19:33ت م0225

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