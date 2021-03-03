

مكة المكرمة 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واس

نفذت أمانة العاصمة المقدسة اليوم حملات ميدانية ضمن جهودها الرقابية على المستودعات والمنشآت الغذائية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس عبدالله الزايدي أن الفرق الرقابية في بلدية الشرائع الفرعية أغلقت مستودعاً مخالفًا غير مرخص واتخذت الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات البلدية, كما ضبطت الفرق الرقابية في بلدية العزيزية الفرعية مستودع غير نظامي يفتقر للاشتراطات الصحية في بيئة مخالفة وغير خاضعة للرقابة الصحية، وتم إغلاق المستودع وتطبيق الغرامات والجزاءات على المخالفين.

وأكد استمرار الجولات الرقابيّة ومتابعة جميع الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت من خلال مراقبي البلديات الفرعية، مشدداً على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو عبر مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة.

// انتهى //

19:22ت م

0223





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تنفذ حملاتها الرقابية والميدانية على المنشآت التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.