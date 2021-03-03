السعودية اليوم / الأردن تسجل 5335 إصابة و37 وفاة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 5335 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 355781 حالة شفاء بعد تسجيل 1638 حالة إضافية، كما سجلت 37 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4793 حالة.

// انتهى //

19:19ت م

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عمّان 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 5335 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 407617 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 355781 حالة شفاء بعد تسجيل 1638 حالة إضافية، كما سجلت 37 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4793 حالة.// انتهى //19:19ت م0219

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