ثقافي / "الملكية الفكرية" تعتمد تسجيل "مصنف بركة" الناتج عن تعاون لفريق بحثي من جامعة الملك سعود



الرياض 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واس

اعتمدت الهيئة

ويتضمن المصنف تطبيق أندرويد وموقعا إلكترونيا ، حيث يسمح التطبيق بعرض قائمة من الأعشاب الطبية للمستخدم ومعلومات متكاملة عنها، والتداخلات بين الأعشاب ومدى تفاعلاتها مع بعضها البعض وفقاً للحالة الصحية للمستخدم بمجرد طلبها ووضعها في السلة, وكذلك إمكانية طلبها من أي بائع يوفرها، وتتبع حالة الطلب من قبل المستخدم.

أما الموقع الإلكتروني فهو مخصص لكل من المسؤول عن إدارة النظام والبائع، حيث يسمح للبائع بأن يدير صفحة المتجر الخاصة به، ويستقبل طلبات المستخدمين، مع إمكانية تحديث حالة الطلبات بصورة آلية، أما المسؤول فهو يستطيع إدارة وتنظيم المعلومات الصيدلية المتخصصة عن الأعشاب، وأيضاً يمكنه قبول أو رفض طلبات انضمام البائعين للموقع.

ويعدّ مصنف بركة | Barakah بادرة حماية حقوق المؤلف من جامعة الملك سعود لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية من ناحية، وأول مصنف يتم حمايته في ظل لائحة سياسات الملكية الفكرية في جامعة الملك سعود من ناحية أخرى.

مما يذكر أن مجلس جامعة الملك سعود سبق أن اعتمد اللائحة الجديدة المنظمة لسياسات الملكية الفكرية في الجامعة التي تضمنت حماية برمجيات الحاسب الآلي والتطبيقات الجديدة وقواعد البيانات التي تُعد اللبنة الأولى في تطور الدول والمجتمعات في الوقت الحالي، كما أنها تشجيع للاستثمارات الوطنية من ناحية، وعامل جذب للاستثمارات الأجنبية من ناحية أخرى، وذلك فضلاً عن إيجاد جيل من المبدعين والمبتكرين يساعد في إيجاد حلول تقنية ذات أثر إيجابي ينعكس بدوره على زيادة القدرة التنافسية, ومن ثَمّ فإن توفير الحماية الفعالة لهذه التقنيات يؤدي إلى تهيئة المناخ المناسب للابتكار والإبداع، ودعم الأنظمة والبرمجيات الوطنية بصفة عامة، ويترتب على ذلك نمو للصناعة المحلية في هذا الصدد، وخلق فرص عمل حقيقية تواكب التطور الحضاري الملموس في هذا الشأن.

// انتهى //

18:03ت م

0204



الرياض 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واساعتمدت الهيئة السعودية للملكية الفكرية تسجيل مصنف بركة الناتج عن مشاركة وتعاون لفريق بحثي من جامعة الملك سعود من عضوات هيئة تدريس وطالبات من كلية علوم الحاسب والمعلومات ومن كلية الصيدلة.ويتضمن المصنف تطبيق أندرويد وموقعا إلكترونيا ، حيث يسمح التطبيق بعرض قائمة من الأعشاب الطبية للمستخدم ومعلومات متكاملة عنها، والتداخلات بين الأعشاب ومدى تفاعلاتها مع بعضها البعض وفقاً للحالة الصحية للمستخدم بمجرد طلبها ووضعها في السلة, وكذلك إمكانية طلبها من أي بائع يوفرها، وتتبع حالة الطلب من قبل المستخدم.أما الموقع الإلكتروني فهو مخصص لكل من المسؤول عن إدارة النظام والبائع، حيث يسمح للبائع بأن يدير صفحة المتجر الخاصة به، ويستقبل طلبات المستخدمين، مع إمكانية تحديث حالة الطلبات بصورة آلية، أما المسؤول فهو يستطيع إدارة وتنظيم المعلومات الصيدلية المتخصصة عن الأعشاب، وأيضاً يمكنه قبول أو رفض طلبات انضمام البائعين للموقع.ويعدّ مصنف بركة | Barakah بادرة حماية حقوق المؤلف من جامعة الملك سعود لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية من ناحية، وأول مصنف يتم حمايته في ظل لائحة سياسات الملكية الفكرية في جامعة الملك سعود من ناحية أخرى.مما يذكر أن مجلس جامعة الملك سعود سبق أن اعتمد اللائحة الجديدة المنظمة لسياسات الملكية الفكرية في الجامعة التي تضمنت حماية برمجيات الحاسب الآلي والتطبيقات الجديدة وقواعد البيانات التي تُعد اللبنة الأولى في تطور الدول والمجتمعات في الوقت الحالي، كما أنها تشجيع للاستثمارات الوطنية من ناحية، وعامل جذب للاستثمارات الأجنبية من ناحية أخرى، وذلك فضلاً عن إيجاد جيل من المبدعين والمبتكرين يساعد في إيجاد حلول تقنية ذات أثر إيجابي ينعكس بدوره على زيادة القدرة التنافسية, ومن ثَمّ فإن توفير الحماية الفعالة لهذه التقنيات يؤدي إلى تهيئة المناخ المناسب للابتكار والإبداع، ودعم الأنظمة والبرمجيات الوطنية بصفة عامة، ويترتب على ذلك نمو للصناعة المحلية في هذا الصدد، وخلق فرص عمل حقيقية تواكب التطور الحضاري الملموس في هذا الشأن.// انتهى //18:03ت م0204

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.