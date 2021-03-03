السعودية اليوم / المملكة في اليوم العربي للمياه.. منظومة متكاملة لاستدامة المياه وتعزيز التنمية



الرياض 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واس

تحتفل الدول العربية اليوم بمناسبة اليوم العربي للمياه الذي يصادف 3 مارس من كل عام.

وجاء تخصيص يوم عربي للمياه لتسليط الضوء على أهمية المحافظة على المياه وترشيد استخدامها والحد من الإسراف خاصة في ظل ما تواجهه مختلف الدول العربية من تحديات في مجال تأمين الموارد المائية مع ازدياد عدد السكان وشح الأمطار وانخفاض مناسيب المياه الجوفية.

وتمثل المملكة العربية

وتشرف وزارة البيئة والمياه والزراعة على نحو 563 سداً، وكذلك على أكثر من 8725 بئراً حفرتها لتأمين مياه الشرب في أنحاء المملكة، ويبلغ حجم إمداد المياه للقطاع الحضري 10.4 ملايين متر مكعب يومياً.

وكان المجلس الوزاري العربي للمياه عقد اجتماعاً في نوفمبر الماضي لمناقشة الخطة التنفيذية لإستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة وتحديث الإستراتيجية.

ودعا إلى التعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة في توفير البيانات الخاصة بالموارد المائية الضرورية لإعداد قاعدة معلومات رقمية للموارد المائية في الدول العربية.

// انتهى //

17:29ت م

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الرياض 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واستحتفل الدول العربية اليوم بمناسبة اليوم العربي للمياه الذي يصادف 3 مارس من كل عام.وجاء تخصيص يوم عربي للمياه لتسليط الضوء على أهمية المحافظة على المياه وترشيد استخدامها والحد من الإسراف خاصة في ظل ما تواجهه مختلف الدول العربية من تحديات في مجال تأمين الموارد المائية مع ازدياد عدد السكان وشح الأمطار وانخفاض مناسيب المياه الجوفية.وتمثل المملكة العربية السعودية تجربة فريدة في التصدي لتحديات ندرة المياه، إذ عملت منذ عقود على تطوير موارد المياه عبر بناء السدود لحصاد الأمطار وتحلية مياه البحر، ومثّلت إستراتيجية المياه الوطنية التي أعدتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الجهات المعنية عام 2018 ونظام المياه الذي صدر عام 2020 نقطة انطلاق لمرحلة جديدة تتمثل في بناء منظومة متكاملة لاستدامة المياه بما يسهم في تعزيز التنمية وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.وتشرف وزارة البيئة والمياه والزراعة على نحو 563 سداً، وكذلك على أكثر من 8725 بئراً حفرتها لتأمين مياه الشرب في أنحاء المملكة، ويبلغ حجم إمداد المياه للقطاع الحضري 10.4 ملايين متر مكعب يومياً.وكان المجلس الوزاري العربي للمياه عقد اجتماعاً في نوفمبر الماضي لمناقشة الخطة التنفيذية لإستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة وتحديث الإستراتيجية.ودعا إلى التعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة في توفير البيانات الخاصة بالموارد المائية الضرورية لإعداد قاعدة معلومات رقمية للموارد المائية في الدول العربية.// انتهى //17:29ت م0198

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