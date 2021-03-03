السعودية اليوم / زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب اليونان



اليونان 19 رجب 1442 هـ الموافق03 مارس 2021 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 6,3 درجات على مقياس ريختر اليوم منطقة قريبة من مدينة لاريسا الكبيرة في وسط اليونان، حسب مركز رصد الزلازل ووسائل الإعلام اليونانية.

وعاينت السلطات اليونانية الأضرار جراء الزلزال الذي تسبب في ما لا يقل عن ثلاث هزات ارتدادية بمتوسط قوة قدره 4 درجات.

// انتهى //

16:58ت م

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